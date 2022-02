‘Passaparolaccia’ è il nuovo gioco de Le Iene. Dopo il turno di Belén Rodriguez la scorsa settimana, mercoledì 16 febbraio è toccato a Teo Mammucari. Il conduttore ha dato alcuni pareri su 8 personaggi della tv che hanno o hanno avuto a che fare con lui, senza però svelarne l’identità. Meccanismo del gioco: Mammucari parla di uno dei personaggi ma il pubblico non sa di chi, può solo intuirlo. La sua ‘ruota’ era formata da Ilary Blasi, Rudy Zerbi, Belén Rodriguez, Aida Yespica, Flavia Vento, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Thais Souza. “Non era brava nel suo lavoro. Abbiamo sempre litigato e non c’è mai stato niente tra di noi. Se dovessi descriverla con una parola direi ‘imbarazzante'”, ha detto Mammucari. Poi la successiva identità ignota: “Con questa persona siamo amici e amici speciali. Nel suo lavoro è un numero uno, è più famosa, più sexy e più ricca di me. Ma meno romana. Un difetto? È sposata”.

E ancora: “La conosco molto bene, ci siamo sempre rispettati. È 100 volte più potente di me. Se dovessi descriverlo con una persona ti direi: furbo”. Avanti con il prossimo (o la prossima): “Con questa persona ho lavorato insieme, è molto brava. È molto attraente, ci ho fatto più di un pensierino ma lei mai”. “Conosco questa persona da 20 anni, non abbiamo mai lavorato insieme ma c’è stato qualcosa. Andiamo d’accordo adesso, prima no. Sono andato in depressione 5 anni per questa persona, ma non ho sensi di colpa”, ha rivelato Mammucari.

Poi: “Questa persona non mi sta molto simpatica. Non siamo mai usciti insieme per rimorchiare e non siamo amici. Se dovessi descriverla in una parola… ‘passoparolaccia’, andiamo avanti”. Ci avviciniamo alle ultime identità. “Non conosco bene questa persona, fisicamente mi piace molto. C’è stato qualcosa di fisico tra noi, ci siamo traditi a vicenda. Era una storia ma non eravamo fidanzati, è durata un annetto. Mi dispiace per lei ma non è realizzata”. L’ultimissima identità: “Ci conosciamo da 20 anni, abbiamo lavorato insieme. L’ho anche raccomandata, tanto. Non è una persona così intelligente e neanche così simpatica, però la più sexy. Se dovessi descriverla con una parola sola direi ‘raccomandata’”. A quel punto Belén lo ha iniziato a picchiare (ironicamente, va da sé). Avete indovinato di chi stava parlando Teo Mammucari?