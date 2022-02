A Rai2 esplode il caso Elettra Lamborghini. Nei giorni scorsi la nota ereditiera ha registrato la sua intervista a “Belve“, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda con una nuova edizione da questa sera alle 22.55. Una presenza ufficializzata per la prima puntata, come per la showgirl Pamela Prati. Qualcosa deve essere andato storto perché Lamborghini attraverso il suo legale, pur avendo firmato la liberatoria, avrebbe chiesto la visione preventiva con possibilità di tagli.

La notizia era stata anticipata dal sito Dagospia, con un flash di Alberto Dandolo, che aveva svelato la natura del problema: domande e risposte relative alla sessualità. Una richiesta rispedita dal mittente dalla giornalista che a caldo a “Oggi è un altro giorno” aveva confermato l’esistenza di un problema.

“La Lamborghini ha chiesto di poter rivedere il montato, forse si è pentita di qualche dichiarazione, ma è una richiesta che non potevo accogliere. A nessun ospite concedo di fare l’editing dell’intervista: trovo sia una prepotenza”, ha dichiarato la conduttrice in un’intervista al quotidiano Libero: “Dobbiamo smettere di viziare gli ospiti, ormai vogliono scegliere il parterre nei talk, o da chi essere intervistati. Io non invito mai artisti che devono promuovere un libro o un film: non mi interessano le interviste markette, che sono tutte uguali”, ha concluso Fagnani.

Se la conduttrice fa muro ed evita concessioni, Rai2 prende tempo per ulteriori valutazioni. La rete diretta da Massimo Lavatore ha deciso di rinviare la messa in onda dell’ormai discussa intervista a Elettra Lamborghini e di sostituirla con quella della conduttrice Rai Paola Ferrari. La vedremo nelle prossime settimane o sarà cestinata?