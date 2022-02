Come ogni edizione che si rispetti, anche quest’anno al Grande Fratello Vip è scoppiato il ‘telefonino gate’. Tra le regole fondamentali del gioco c’è proprio quella di essere completamente estraniati, dunque vietati orologi, telefonini e qualsiasi notizia dal mondo esterno (salvo alcune eccezioni decise dalla produzione). Una bolla che, stando a quanto riportato da Fanpage, qualcuno potrebbe aver violato. Ad aprire il ‘caso’ è stato un utente che oggi 17 febbraio ha pubblicato un video su Twitter in cui Soleil Sorge e Lulù Selassié sono sul letto e la prima chiede: “Che ore sono?”. A quel punto la Princess, intenta a ritoccarsi le unghie, si ferma e guarda dentro al beauty che ha accanto. “È l’una”, la risposta.

“Scusate ma che storia è? Dove ha guardato l’ora Lulu? Ha il cellulare? E poi guarda furtivamente la telecamera”, ha scritto l’utente in questione a corredo del filmato. “È un cronometro, ignoranti, in più hanno l’orario sul forno. Un po’ di fantasia siete noiosi e patetici”, ha spiegato qualcuno. “Ma cosa c’entra il forno se stavano in camera da letto?”, ha invece puntualizzato qualcun altro. Il ‘mistero’ si infittisce. Se ne parlerà stasera, durante la puntata in diretta su Canale 5, eccezionalmente di giovedì?