Una nuova disavventura per Tommaso Zorzi. Lo ha raccontato lo stesso vincitore del GFVip5 via Instagram story ieri 15 febbraio: “Non mi è mai successa una cosa del genere nella mia vita, sono inca**ato nero“, ha esordito. Poi ha spiegato: “Stavo sul marciapiede, quando vedo dall’altra parte della strada dei poliziotti che mi stavano fissando, io che mi guardo molti documentari sul crimine, mi intrippa sta roba, e quindi rimango là per capire cosa volessero”, ha affermato l’influencer milanese.

Poi ha spiegato: “Arrivano due e mi fanno ‘Scusi di chi è quella borsa?’, ‘Mia perché?’. ‘Si ricorda dove l’ha presa?’, ‘Sì’, gli dico il nome del negozio ‘Ah… Quanto tempo fa?’, ‘Tre, quattro giorni fa’, ‘Si ricorda quanto l’ha pagata?’, ‘Sì’. Insomma, morale della favola, mi hanno fatto tutta una serie di domande supponendo che, essendo io un uomo e avendo una borsa, l’avessi rubata”. “Sono shockato. Pronto? 2022? I maschietti possono avere le borsette senza avere scippato una, ma vi rendete conto?”, ha aggiunto.

Infine ha concluso: “Poi è arrivato un terzo poliziotto e alla fine sono andati via. Ma a questo punto vorrei dire loro: a me hanno rubato una 20ina di borse, se già sono sul caso di persone che rubano borse, potrebbero procedere con le indagini che hanno un senso. Mi manda fuori di testa che oltre ladro mi credevano pure completamento scemo. Uno che ruba una borsa passeggia davanti ai poliziotti in attesa di essere arrestato?”.