Che Belén Rodriguez abbia un carattere deciso e istintivo non è un segreto. E così può capitare che, alla guida, anche lei perda il controllo. “Ma non bisognerebbe mai farlo”, ha ammesso a Tv Sorrisi e Canzoni. Sulle pagine del settimanale, la showgirl argentina ha rivelato per la prima volta un episodio spiacevole del suo passato: “Ho perso il controllo, sono scesa dell’auto e ho urlato a una che mi aveva detto delle cose terribili: ‘Ora me le ridici’. Si è proprio spaventata e non credo che lo farà mai più”.

La 37enne ha poi parlato della nuova esperienza lavorativa che sta vivendo, quella a Le Iene, su Italia 1. “Appena ho provato la divisa nera mi sono messa a piangere. Mi sono emozionata – ha raccontato -. È un programma che sognavo di fare da sette anni. Quando ho visto il nome di Davide Parenti (l’autore, ndr) sul cellulare mi sono emozionata. Mi ha chiesto di essere me stessa, di parlare come faccio con le amiche a casa, senza intonazioni o impostazioni della voce”. Infine ha concluso: “Quando indossi quella divisa hai una responsabilità, diventi un passaggio tra il problema da affrontare e la soluzione da cercare”.