“Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di Madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”. Così si legge su Dagospia che lancia l’indiscrezione-bomba sulla conduttrice di Canale 5. Secondo il sempre ben informato sito di Roberto D’Agostino, la stessa D’Urso avrebbe lanciato un messaggio subliminale ai suoi fan con la pubblicazione di “Sensualità a corte“, lo sketch che annuncia il ritorno de La Pupa e il Secchione in cui lei interpreta appunto il ruolo di ‘Madre’. Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte della conduttrice, solitamente molto attenta alla sua privacy. Barbara D’Urso ha due figli, Giammauro ed Emanuele, avuti dal produttore cinematografico Mauro Berardi: il primo fa il medico, mentre il secondo è fotografo e regista. Non si sa chi di loro sia il potenziale padre.