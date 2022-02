Sofia Goggia non parteciperà al supergigante femminile delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: la gara è in programma per la giornata di domani a Yanging. Ad annunciarlo è la Federazione italiana degli sport invernali, che ha aggiunto alcune informazione sulle attività della sciatrice azzurra: nella mattinata di giovedì Goggia ha svolto due giri di allenamento in SuperG, ma ha poi deciso di rientrare al villaggio olimpico. La sciatrice bergamasca continuerà a sciare monitorando la propria condizione fisica con lo staff della Commissione Medica Fisi per provare ad essere in gara nella discesa libera del 15 febbraio.

Considerando l’infortunio per la brutta caduta del 23 gennaio sulla pista dell’Olympia di Cortina, per Carlo Mornati, Capo Missione e Segretario Generale del Coni, è già un successo che Goggia sia alle Olimpiadi: “Tutti speriamo di vederla in discesa, lei è la prima a sperare di gareggiare, ma la sua disciplina è molto forte e impattante e per certi versi brutale per gli arti inferiori. Con quello che le è successo, sportivamente parlando mi sembra un miracolo quello che sta facendo in questi giorni”.

La squadra azzurra in gara domani sarà composta da Federica Brignone, Marta Bassino, Elena Curtoni e Francesca Marsaglia. L’Italia si presenta con alle spalle sei successi stagionali su sette appuntamenti nella Coppa del mondo: tre per Brignone (St. Moritz, Zauchensee e Garmisch), due per Goggia (Lake Louise e Val d’Isère) e uno per Curtoni (Cortina).