Elena Curtoni trionfa nel Super G sulla pista dell’Olympia di Cortina, valido per la Coppa del mondo di sci. La 30enne di Morbegno chiude in 1’20”98, precedendo di 9 centesimi l’austriaca Tamara Tippler. Terza la svizzera Michelle Gisin davanti a un’ottima Federica Brignone. Le brutte notizie invece riguardano Sofia Goggia: è caduta durante la discesa e ora si teme un nuovo infortunio. Solo ieri la campionessa azzurri aveva stupiti con la vittoria in discesa libera al rientro da un’altra caduta. Adesso si teme uno stop più lungo, che le impedirebbe di prendere parte alle Olimpiadi invernali di Pechino, al via il prossimo 4 febbraio.