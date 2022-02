Come per i Giochi estivi di Tokyo, le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 saranno interamente visibili su Discovery+, che ha i diritti per trasmettere tutte le gare in programma. Ma le competizioni saranno visibili anche in chiaro sulla Rai, che ha a disposizione un pacchetto di 100 ore di diretta. Il via ufficiale ai XXIV Giochi invernali venerdì 4 febbraio alle ore 13, con la cerimonia d’apertura. Poi 16 giorni di gare, che in Italia potranno essere seguite dalle 3 della notte fino al primo pomeriggio, viste le 7 ore di fuso orario con Pechino. La cerimonia di chiusura si terrà il 20 febbraio.

Dove vedere le gare in tv

Per seguire tutti gli eventi serve appunto un abbonamento a Discovery+, che ha acquistato i diritti per Pechino 2022. La piattaforma streaming garantirà agli appassionati la possibilità di non perdere nemmeno un minuto di qualsiasi disciplina, grazie a una copertura totale. Anche Eurosport manderà in onda gli eventi principali, che quindi saranno disponibili per chi è abbonato a Dazn o a Eurosport Player. Salvo accordi dell’ultimo minuto, questa possibilità è invece preclusa agli abbonati Sky.

Seguendo lo stesso schema già visto per Tokyo, come detto, le gare principali saranno disponibili anche in tv in chiaro sulla Rai. La televisione di Stato ha deciso di dedicare spazio alle Olimpiadi di Pechino 2022 su Rai 1 e Rai 2. I due canali dovranno gestire le 100 ore di diretta, da spalmare sui 16 giorni di competizioni. La grande differenza rispetto a quest’estate riguarda però lo streaming: le gare che la televisione pubblica trasmetterà, saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.