“Il Codacons, Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, ci invita formalmente a dare smentita dell’esistenza del loro comunicato ufficiale citato nel nostro articolo”. Così la pagina satirica Lercio in un post pubblicato su Facebook nella tarda mattinata di oggi 9 febbraio. E ancora: “L’articolo è ‘Ha detto Dio, Cristo. Codacons contro l’intervento di Papa Francesco in tv da Fazio‘ , quindi smentiamo prontamente: il comunicato è falso. L’intero articolo è falso. Ne approfittiamo anche per rivelare, consapevoli di infliggere una grossa delusione ai nostri lettori, che pure tutte le altre notizie che abbiamo pubblicato finora sono false. Scusateci tutti”.

“Trattandosi di un argomento estremamente delicato e considerati i rapporti che la nostra associazione intrattiene col Pontefice – si legge nella richiesta di rettifica del Codacons, come riportato da Adnkronos -, vi diffidiamo a dare smentita dell’esistenza del comunicato Codacons da voi citato. In caso contrario saremo costretti a proporre querela nei vostri confronti per i reati ravvisabili”. Inutile dirlo: molti i commenti divertiti e ironici dei follower di Lercio: “Si tratta forse di MetaLercio?” oppure “Non ho parole”.