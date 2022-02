Incidente mortale sul raccordo autostradale nel tratto tra Monfalcone Est e Duino, in direzione di Trieste. Un uomo a bordo della sua auto si è scontrato con un altro veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso, nel giusto senso di marcia. La conducente, una donna di 56 anni, è morta. Il responsabile dell’incidente poi, in stato confusionale, ha tentato la fuga a piedi per strada, prima di essere raggiunto e bloccato dalla Polizia.