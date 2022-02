Dopo gli affondi sulla coalizione “che si è sciolta come neve al sole”, Matteo Salvini torna all’attacco degli alleati e intervistato da Maria Latella su Radio 24. “Qualcuno nel centrodestra ha tradito ed è sparito” ha detto facendo riferimento all’elezione al Quirinale e ai voti mancanti per Casellati. “Quello che è mancato in questi mesi – ha aggiunto – è il gioco di squadra. Ieri c’è stato il derby Inter-Milan. Con i singoli l’Inter era più forte. Ha vinto il Milan avendo singoli probabilmente meno forti ma è perché ha giocato di squadra. Ecco, il centrodestra ha giocato con i singoli in questi mesi e ha perso, prima alle amministrative e poi non ha fatto bella figura con l’elezione del presidente della Repubblica”