Sono 5 le vittime di una valanga avvenuta il 4 febbraio a Spiss, in Tirolo, in Austria e vicino al confine con la Svizzera. Sul posto si sono recati due elicotteri svizzeri e uno austriaco di soccorso, nonché un elicottero della polizia. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia, i servizi di emergenza stanno cercando eventuali altre vittime. Infatti all’inizio erano stati dichiarati 4 morti e una persona dispersa. Quest’ultima è stata poi localizzata e recuperata dalla neve. Il medico d’urgenza è riuscito brevemente a rianimare il ferito che però è poi deceduto sul posto, informa la Tiroler Tageszeitung. L’incidente è avvenuto lontano dagli impianti di risalita e probabilmente ha interessato un gruppo di scialpinisti. Per il momento non ci sono informazioni sulla dinamica dell’incidente e sull’identità delle vittime.

Un’altra valanga di grandi dimensioni si è verificata sempre oggi in Tirolo sul ghiacciaio Rettenbachferner a Sölden, nella Ötztal: cinque persone sono state travolte ma poi recuperate vive e portate in ospedale. In Tirolo oggi si è verificato un numero insolitamente alto di valanghe, secondo quanto riporta l’agenzia austriaca Apa, aggiungendo che al primo pomeriggio di oggi il centro di controllo aveva rilevato 13 valanghe, nella maggior parte delle quali non ci sono stati feriti. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni l’allerta valanghe nella zona è a livello 3 su una scala di 5.

Foto di repertorio