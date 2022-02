Due uomini di 40 e 49 anni sono stati arrestati dai Carabinieri per aver dato fuoco, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, a un’abitazione di via Terracina a Milano (zona Affori) in cui abita una coppia di loro conoscenti: una donna 37enne e un uomo 38enne e disabile, costretto su una sedia a rotelle. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati – dopo aver bloccato con uno stendibiancheria la porta d’ingresso del monolocale – hanno appiccato un incendio con un pentolino contenente della benzina, dandosi poi alla fuga.

Le fiamme hanno bruciato il portone in metallo e parte dell’ingresso dell’appartamento, ma la coppia è riuscita a domarle, riportando soltanto alcune ustioni alle braccia e alle gambe. Per i due arrestati il giudice delle indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per le accuse di tentato omicidio, incendio e minaccia aggravata in concorso.