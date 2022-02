Martedì 1 febbraio due agenti di polizia sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in un college privato della Virginia, situato a circa 200 chilometri a nord-ovest di Richmond, da una persona che è stata catturata poco dopo non lontano dal luogo dell’agguato. L’omicida è stato in seguito identificato, si tratta di Alexander Wyatt Campbell, 27enne di Ashland, in Virginia. I funzionari del Bridgewater College, per riuscire ad identificare e trovare il responsabile, hanno bloccato l’intera scuola e hanno perquisito tutte le persone al suo interno fino al ritrovamento del ricercato. Il blocco è iniziato nel primo pomeriggio quando i funzionari del college hanno inviato un tweet avvertendo studenti e docenti dell’ assassino nel campus. Il college ha poi inviato un tweet di aggiornamento verso le 14 dicendo che la polizia aveva arrestato un sospetto dopo aver perquisito il campus, ma che gli studenti dovrebbero continuare a non muoversi dal loro posto. Il college ha infine dato il via libera a tutti verso le 16:30.

Il presidente della scuola David W. Bushman ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui i due agenti uccisi sono stati identificati come l’ufficiale di polizia del campus John Painter e l’ufficiale di sicurezza del campus J.J. Jefferson. “Due membri della famiglia del Bridgewater College ci sono stati portati via in modo insensato e violento – ha spiegato Bushman -. Le parole non sono abbastanza per esprimere il dolore, la tristezza, la paura e, giustamente, la rabbia che tutti proviamo”. “Questi ufficiali erano amici intimi, conosciuti da molti di noi come il ‘duo dinamico’. John è stato il testimone di nozze di JJ quest’anno. Erano amati da studenti, docenti e personale”, ha concluso. Il presidente americano Joe Biden ha commentato la vicenda con un tweet in cui spiega che lui e la fisrt lady Jill Biden stanno “pregando per le famiglie delle persone perdute”, aggiungendo poi che “la violenza delle armi contro le forze dell’ordine è ripugnante e deve finire”.