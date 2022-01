Due agenti di polizia sono stati uccisi durante una sparatoria seguita a un controllo di routine del traffico nella cittadina di Kusel, nella Germania sudoccidentale, intorno alle 4.20 di lunedì 31 gennaio. Le vittime, un poliziotto di 29 anni e una poliziotta di 24, sono riusciti ad avvisare via radio la centrale spiegando di essere stati feriti, ma quando i rinforzi sono arrivati sulla scena della sparatoria per gli agenti non c’era più nulla da fare. Gli aggressori sono fuggiti e gli agenti non hanno una descrizione loro né dell’auto su cui viaggiavano. La polizia ha invitato i le persone nell’area di Kusel a non dare passaggi ad autostoppisti e ha avvertito che almeno un sospetto è armato.

“Ci stanno sparando addosso”. Questo è l’ultimo messaggio che i due poliziotti tedeschi hanno inviato via radio alla centrale della polizia. Lo rivela la Bild, spiegando che dopo l’ultimo frenetico messaggio la comunicazione tra la centrale e gli agenti sul campo si è interrotta. Il tabloid tedesco riporta anche un primo messaggio inviato dagli agenti, nel quale i due spiegavano di aver trovato della selvaggina morta nel cofano dell’auto che avevano fermato. A sparare, quindi, potrebbero essere stati dei bracconieri. Il sindacato di polizia della Germania ha annunciato che la poliziotta uccisa stava ancora studiando all’Università.