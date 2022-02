Elegantissimo in un completo firmato Armani, Gianni Morandi è tornato a calcare il palco dell’Ariston ma un dettaglio non è passato inosservato: per la prima volta la sua mano non è completamente coperta dal tutore che l’ha accompagnato in tutti questi mesi, bensì solo da una fascia. Il motivo? Sono le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto protagonista ormai quasi un anno fa, nel marzo del 2021, quando è caduto di faccia nel rogo di sterpaglie che lui stesso aveva appena acceso nella sua campagna.

Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 11 marzo, quando Morandi, che poco prima aveva pubblicato su Facebook una foto in cui era intento proprio a svolgere i suoi consueti lavori in campagna, ha perso l’equilibrio ed è caduto tra le fiamme che aveva acceso poco prima per bruciare alcune sterpaglie. È caduto in avanti, riparandosi il corpo con le mani, che hanno riportato le lesioni più serie. Arrivato al pronto soccorso, i medici lo hanno preso in carico e hanno rilevato importanti ustioni soprattutto alla mano destra. Per questo motivo, in serata, è stato deciso il trasferimento al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori approfondimenti. Dopo diverse settimane di ricovero e riabilitazione, il cantante aveva potuto tornare finalmente a casa.

Il dolore – “Credo che ci sia qualcuno che mi ha guardato dal Cielo, ne sono convinto”, aveva detto in un’intervista a Il Resto del Carlino, pochi giorni dopo l’incidente. “Ho avuto gravi bruciature a tutte e due le mani, alle ginocchia, un pò al gluteo, poi una bruciatura nella schiena e nell’orecchio. Credo, più o meno, sul 15%. In quei momenti ho pensato solo a salvarmi. Lo spavento è cresciuto dopo, ripensandoci. Arrivi qui, dove sono bravissimi, dove c’è una squadra di persone fantastiche che ti aiuta, che è sempre pronta e tu ti accorgi che sei nelle loro mani – aveva spiegato -. Senza l’aiuto dei farmaci non si può resistere a questo dolore. Ogni due giorni mi facevano una medicazione. Ma la medicazione è una cosa molto dolorosa e ti devono addormentare. Capisci che non è facile per un fisico. Io ho anche la fortuna di avere uno spirito positivo, ottimista, e questo mi aiuta. Poi l’affetto della gente. Roba incredibile, messaggi da tutto il mondo, perfino dalla Russia, dall’America, mi hanno scritto i colleghi, tutti, mi hanno chiamato. Arriva di tutto: disegni, libri, cioccolatini, uova di Pasqua”.