Rosario Fiorello show durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2022. Il mattatore siciliano è salito sul palco del Teatro Ariston e, insieme ad Amadeus, ha dato vita a un divertente sketch che ha raggiunto l’apice con l’esilarante racconto dell’aneddoto (fake) sull’allungamento del pene. “Tu hai fatto delle cose brutte per convincermi ad essere qui, a te non frega niente. Mi dicevi: ‘Tu devi venire perché mi porti fortuna’. Ed è vero, in effetti io nei momenti topici della sua vita ci sono stato sempre”, ha esordito Fiorello rivolgendosi ad Amadeus. Il direttore artistico della kermesse musicale ha annuito. Poi ‘la bomba’: “Ti ricordi quella volta in ospedale? Quando facesti l’allungamento del pene? Ti tenevo la mano“, ha detto il comico. “Ma non è vero!”, ha replicato Amadeus scoppiando a ridere. E il web è – nuovamente – impazzito per loro.