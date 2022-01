“Alessandro tanto caro, ieri è successo che te ne sei andato. È un momento davvero molto triste. Sei stato un ragazzo speciale, unico. Una creatura delicata e sensibile. Spero che ci sia un posto dove ora tu possa vivere un’esistenza tutta felice. Nel migliore dei modi”. Così con un commovente post Claudio Baglioni ha ricordato via social l’amico Alessandra Manzella, morto il 27 gennaio per problemi respiratori dopo una vita passata paralizzato al letto.

Alessandro aveva 45 anni ed era paralizzato da quando ne aveva 12 a causa di una meningite, come ricorda il Corriere della Sera. Tra i primi a ricordarlo, appunto, proprio Claudio Baglioni che, dice la madre di Manzella, Anna, andava sempre a trovarlo quando passava dal Veneto. I due erano molto legati dal 2004 quando la mamma di Alessandro partecipò al Maurizio Costanzo Show. In quell’occasione il 45enne raccontò di apprezzare in particolar modo proprio Baglioni che, si dice, pare abbia rinunciato anche a 500mila euro di sponsorizzazioni per aiutare la famiglia, all’epoca in causa con l’ospedale di Treviso. “Non abbiamo mai saputo come sia arrivato quel denaro – spiega Antonio Manzella al Corriere – sappiamo solo che Claudio Baglioni ci ha aiutati, come pure Maurizio Costanzo“.

Da allora una lunga amicizia fatta di telefonate “ogni due o tre mesi” e di visite sporadiche quando il cantante passava dal Veneto. Le canzoni preferite di Alessandro erano “E Tu” e “Strada facendo”.