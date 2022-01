Da grande conoscitore della politica e delle strategia di palazzo, Pierluigi Bersani usa delle sue metafore per sintetizzare in maniera efficace la situazione di queste ore, con la quarta fumata nera nelle elezioni per il Quirinale e i partiti che non riescono a convergere su un nome comune (SEGUI L’ORA PER ORA). “Siamo ancora nella nebbia, ma finché c’è la nebbia si spera che arrivi il sole” dice ai cronisti che lo fermano fuori da Montecitorio per chiedergli se si è vicini alla soluzione