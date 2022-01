Il primo giorno di votazioni a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica termina dopo una girandola d’incontri e ‘bilaterali’. Sulla giornata piomba il fastidio espresso, in maniera riservata, da parte di molti esponenti dei partiti per le ‘consultazioni parallele’ di Mario Draghi.

Tra queste anche l’incontro tra il presidente del Consiglio e Matteo Salvini e l’incontro con il segretario del Pd Enrico Letta. Durante la lunga giornata, il leader della Lega ha tenuto anche incontri bilaterali con gli altri leader dei partiti. Prima con Giorgia Meloni, poi con Enrico Letta ed infine con Giuseppe Conte.

Quando il segretario del Carroccio lascia la Camera dei Deputati evita le domande dei cronisti. In serata, durante lo spoglio, lascia Montecitorio anche Enrico Letta: il segretario del Pd ‘imita’ Salvini. Zero risposte alle domande dei cronisti.

Facce tese anche nelle file del M5S. Alla Camera si sono intrattenuti in un incontro i big del Movimento. All’uscita Luigi Di Maio è lapidario: “Non rilascio dichiarazioni”. Altrettanto fa il ministro Patuanelli. E anche il leader Giuseppe Conte, prima scambia alcune parole con Giorgia Meloni fuori da Montecitorio, poi ai cronisti dice: “Non dichiaro”.