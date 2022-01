“Oggi capiremo se Silvio Berlusconi vuole andare avanti nella sua corsa per il Quirinale, mi aspetto coesione del centrodestra. Non abbiamo un piano B, le decisioni le prenderà la riunione che si svolgerà nelle prossime ore” così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri annuncia l’incontro della coalizione del centrodestra previsto alle 16 in remoto, via zoom.