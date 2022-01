Una colluttazione e successivamente una morte causata da asfissia “meccanica” perché la testa fu avvolta in un sacchetto di plastica. E poi “un trauma cranico” compatibile con l’impatto “tra il cranio e la porta della caserma dei carabinieri di Arce contro cui sarebbe stata fatta sbattere”. Una compatibilità definita “ottimale”. È questa l’ipotesi sulla morte di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa nel 2001, secondo la perizia della medica legale Cristina Cattaneo, del laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università di Milano, illustrata davanti alla corte d’Assise del tribunale di Cassino.

Nel processo sono imputati il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, ex comandante della stazione di Arce, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano. I Mottola e Quatrale sono accusati di concorso in omicidio e Suprano di favoreggiamento. La superperizia è il frutto dell’analisi del corpo della 18enne dopo la riesumazione del cadavere avvenuta nel 2016.

Ad avviso di Cattaneo, Mollicone potrebbe essere rimasta stordita da un colpo alla testa ma poi uccisa per asfissia, visto che fu trovata morta con un sacchetto di plastica in testa: “Che il trauma cranico abbia provocato uno stordimento e poi la morte sia sopraggiunta per asfissia è un’ipotesi molto probabile ma non abbiamo gli elementi per dirlo con certezza”, ha sottolineato la professoressa spiegando che “la morte per asfissia meccanica è una diagnosi che si fa per esclusione, è una causa di morte che lascia pochissimi segni”.

Le fratture del cranio di Mollicone, ha aggiunto, dicono che c’è stato un “colpo contro una superficie ampia e piana”. La superficie piana sarebbe da ricondurre, secondo l’impianto accusatorio, a una porta della caserma dei carabinieri di Arce: “Analizzando le fratture del cranio è emerso che nessuna delle lesioni è scomposta, cosa che succede quando l’oggetto che ha provocato le fratture è una superficie piana grande – ha detto Cattaneo – Inoltre tutte le fratture sono coerenti e possono essere state prodotte da un unico urto”.

Non solo: ad avviso dell’anatomopatologa, è possibile che la 18enne abbia ricevuto un colpo alla testa tra le 11 e le 11.40 dell’1 giugno 2021, quando secondo la ricostruzione degli inquirenti si trovava in caserma. “Il trauma è compatibile con quell’orario”, ha spiegato la medica legale rispondendo a una domanda in aula.