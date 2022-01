La Pallacanestro Cantù, una delle squadre di basket più titolate d’Italia, ha comunicato di “aver risolto il contratto con Robert Johnson” perché non si è vaccinato contro il Covid-19. Il cestista statunitense classe 1995, sprovvisto di Green pass, non si allenava con i suoi compagni dal 10 gennaio e da quella data non ha disputato neanche una partita del campionato di A2.

L’atleta, originario dell’Indiana, aveva con l’Acqua San Bernardo-Cinelandia Cantù una media di 19,7 punti a partita, 4,9 rimbalzi e 4,1 assist. Una grande perdita per la squadra della provincia di Como, che deve lasciare andare Johnson, diretto secondo le voci di mercato verso il Legia Varsavia, team della capitale della Polonia.