Puntuale come a ogni elezione presidenziale dagli anni 80 del secolo scorso, si affaccia la candidatura di Giuliano Amato. Uomo dal cognome-ossimoro e dai molti soprannomi – “Dottor Sottile”, “Tigellino”, “Sir Biss”, “professionista a contratto” e “Giuda” (sugli ultimi due, copyright di Bettino Craxi) – è il Picasso della politica. Solo che il grande Pablo […]

L’ondata Numeri record: 434 morti Oms: “Non è ancora finita” Covid-19 – Decessi (anche se in Sicilia 70 sono dei giorni scorsi e registrati solo ieri) e contagi boom. In Francia oltre 450mila casi: il più alto dato di sempre Di Stefano Caselli

Padroni & redazioni “Regalo di Stato”: 300 mln in 12 anni per prepensionare 1.200 giornalisti Stati di crisi – Tutti gli editori hanno beneficiato dei contributi pubblici pari al 70% degli oneri Di Fabio Pavesi

“Crisi catastrofica” Stati Uniti, allarme delle compagnie: il 5G interferisce con i sistemi di volo degli aerei Avrebbe dovuto essere il giorno della verità per l’aviazione Usa; i due giganti delle tlc At&t e Verizon oggi faranno entrare in funzione il nuovo servizio wireless 5G C-Band. Ma le linee aeree American, Delta, United, Southwest, Ups, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways e FedEx Express, tra le principali degli Stati Uniti, lunedì hanno […] Di Nicola Borzi

Che squillino le trombe! Economist: brutta pagella all’Italia Tra i peggiori – Il settimanale inglese, nel primo numero 2022, ha stilato una classifica su 23 Stati più ricchi dell’Ocse: il nostro Paese è al 15° posto, “worst performer”. Ma i giornali italiani sembra non se ne siano accorti… Di Jean François Villon

I grandi elettori La carica dei 58 delegati (coi soliti impresentabili) Ora manca l’ultimo passaggio prima di poter adempiere all’alto compito sfilando sotto i catafalchi per eleggere il prossimo presidente della Repubblica: da ieri è definito il plenum dei 1009 grandi elettori quirinalizi e non resta che verificarne i titoli, oltre che le condizioni di salute. Accanto ai 321 senatori e 630 deputati ci saranno anche […] Di Ilaria Proietti

Amato – Le mille vite dell’uomo senza dita Lo zerbino di Bettino, l’esordio tra gli scandali e il 1° decreto salva-B. “A contratto” – Definisce Craxi “cravattaro”, poi diventa il suo consigliori. I tangentari di Torino e la legge ad personam per Silvio Di Marco Travaglio

Il dopo Sassoli Europarlamento, Metsola eletta presidente: amica dell’Italia, conservatrice e anti-aborto Nel solco di David Sassoli, “mi batterò sempre per l’Europa”. Le prime parole di Roberta Metsola, popolare, maltese, appena eletta nuova presidente del Parlamento europeo, marcano la continuità con il suo predecessore, scomparso l’11 gennaio – la Metsola ne aveva assunto l’interim, in quanto prima vicepresidente –. “Voglio che le persone recuperino fede ed entusiasmo […] Di Giampiero Gramaglia

Oncologia Respinta paziente senza dose il Gemelli si scusa “Mi spiace, ma non essendo vaccinata lei non può accedere alla prestazione”. L’altroieri si è sentita rispondere così da un operatore del Policlinico Gemelli una paziente oncologica di Roma, avvocatessa che da cinque anni combatte contro un carcinoma ovarico e che ogni tre mesi deve fare una ecografia di controllo e ogni sei una Tac. […] Di Nat. Ronc.

Pronto soccorso Oristano Mancano letti in t.i.: muoiono in 4 Sardegna – Il Dg: “Stop ricoveri, noi non attrezzati per il virus” Di Andrea Sparaciari

La sponda nel 2018 Torre del Greco, Di Maio sul palco per i marittimi Il 29 marzo 2018 l’allora presidente di Open Alberto Bianchi scrive questo sms al deputato dem Luca Lotti: “Sei d’accordo nel coltivare rapporto con Grimaldi anche a costo di perdere Onorato, che tende ai grillini? Mi serve saperlo prima possibile”. Lotti risponde: “Yes”. È da qui, da questo documento allegato agli atti dell’inchiesta di Firenze […] Di Vincenzo Iurillo e Valeria Pacelli

Rifiuti in Toscana ’Ndrangheta, maxi-sequestro a imprenditore Traffico organizzato di rifiuti, inquinamento ambientale e rapporti con la ‘ndrangheta. Dopo gli arresti, scattano i sigilli della Dia, dei carabinieri del Noe e dei forestali per il patrimonio “di origine delittuosa” riconducibile a Francesco Lerose. L’imprenditore calabrese, residente a Laterina Pergine Valdarno in provincia di Arezzo, si è visto sequestrare beni per oltre 5 […] Di Lucio Musolino

Gazzetta Mezzogiorno Il rilancio social passa per la nuova “Bestia” leghista A sei mesi dallo stop delle pubblicazioni, seguita al fallimento dell’azienda, La Gazzetta del Mezzogiorno si prepara a tornare in edicola a fine gennaio all’insegna dello slogan “presto di nuovo insieme”. La nuova proprietà, costituita dai due imprenditori locali Antonio Albanese (rifiuti) e Vito Miccolis (trasporti), ha affidato la campagna di rilancio all’agenzia di comunicazione […] Di Fq

Torino, omicidio-suicidio Uccide moglie malata: “Ora non soffrirà più” “Non ha sofferto e non soffrirà più. Chiedo scusa”. Lo ha scritto, su due biglietti, Corrado Aramino, 71 anni. Poche parole per spiegare dolore e disperazione. Condivisi con la compagna, Silvana Laurent, 63 anni. Oggi i due sono stati trovati morti dai carabinieri della compagnia di Ivrea. Erano uno accanto all’altra in una Fiat Panda, […] Di Fq

Le due accuse di stalking Varriale, Paola Ferrari tra i testi del processo È iniziato ieri a Roma il processo all’ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna. La procura aveva chiesto e ottenuto il rito immediato . Lo scorso 30 settembre Varriale era stato sentito nell’interrogatorio davanti al gip Monica Ciancio che aveva disposto il “divieto di avvicinamento a […] Di Fq

Commissione Orlando Lavoro, a rischio povertà 1 su 4. “Sì a salario minimo” Oltre un lavoratore su dieci (l’11,8%), secondo l’ultimo dato Eurostat riferito al 2019, pur percependo un reddito è in una condizione di povertà. Alcune proposte per ridurre questo fenomeno sono contenute in uno studio del gruppo di lavoro sulla povertà lavorativa insediato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a partire dalla sperimentazione del salario minimo […] Di Fq

Riva di Chieri (To) Embraco, fine della Cig e nessun piano di reindustrializzazione “È stata messa la parola fine alla vertenza della ex Embraco, con la conferma del ministero dello Sviluppo economico che non è mai esistito un piano B che potesse garantire un progetto di reindustrializzazione, non sono previsti altri ammortizzatori sociali o interventi economici mirati a una ricollocazione dei lavoratori”. Così la Regione Piemonte, al termine […] Di Fq

L’iniziativa a Ferrara Memoria, comunità ebraica contro Ovadia Polemica sul Festival delle memorie che si terrà a Ferrara dal 25 al 30 gennaio. La rassegna, organizzata da Moni Ovadia, è dedicata alla memoria della Shoah, ma anche al genocidio degli armeni e dei tutsi in Ruanda, alla questione curda e allo sterminio dei rom e dei sinti. Ma il Museo dell’ebraismo italiano e […] Di Fq

Germania Il Nord Stream 2 e Mosca fanno litigare la coalizione La ministra degli Esteri Annalena Baerbock è stata in visita a Kiev e a Mosca. Intanto a Berlino il cancelliere Olaf Scholz ha incontrato Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato. La ministra è stata dura con il Cremlino. Durante la conferenza stampa con il suo omologo, il ministro Sergej Lavrov ha detto che trova difficile […] Di Cosimo Caridi

Nel 1972 50 di questi “Raccolti” Harvest Usciva il disco capolavoro di Neil Young – Bob Dylan disse: “Sembro io!” Di Stefano Mannucci