Tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip ci sono Clarissa, Jessica e Lulù Selassié, le ‘Principesse’. Mentre le ultime due sono ancora in gioco, Clarissa è stata eliminata a fine novembre e così, da fuori la Casa di Cinecittà, si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Intervistata su Radio Radio Tv durante la puntata Non succederà più andata in onda l’8 gennaio scorso, l’ex gieffina ha commentato le ultime vicende che hanno caratterizzato il reality e ribadito il suo pensiero su Manila Nazzaro: “Per me lei è falsa, vuole fare buon viso a cattivo gioco”. Poi ha aggiunto: “Avevo dei miei dubbi, poi quando sono uscita ho voluto aspettare perché sono educata. […] La reputo un personaggio costruito. La parola finta non la definisce abbastanza. Ha anche ridicolizzato la nostra cultura dopo che il Grande Fratello ci aveva dedicato una cena etiope, dietro le spalle si lamentava e davanti invece diceva altro”.

Poi Clarissa ha parlato della nuova coppia della Casa, quella costituita da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. “A lui Sophie piace, ma si diverte pure”, ha detto. Poi ha parlato della sorella Jessica, che non ha mai nascosto una simpatia per l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Non mi è piaciuto che Alessandro abbia portato scompiglio in un’amicizia importante come quella di Sophie e Jessica”. Infine ha concluso: “Credo che Jessica non ci sia rimasta male per lui, ma perché lei è una ragazza molto romantica. Magari si è un pochino illusa che questo ragazzo potesse farla sentire donna”.