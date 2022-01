Le immagini del minuto di silenzio prima dell’inizio della Direzione Pd in onore del presidente del Parlamento europeo David Sassoli scomparso nella notte: “Un momento di enorme tristezza. Siamo vicini alla sua famiglia – ha detto Enrico Letta – Lo ricordiamo sapendo che sarà difficile rimanere alla sua altezza per ciò che ha fatto e per ciò che ha rappresentato“.