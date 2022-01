La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez è risultata positiva al Covid, lo ha riferito il suo ufficio stampa in una conferenza stampa con i media domenica 9 gennaio. “Ha manifestato sintomi ed è in convalescenza a casa”, ha riferito il suo ufficio stampa ricordando che “la deputata ha ricevuto la dose booster in autunno e incoraggia tutti a fare lo stesso e a seguire le linee guida del Center for disease control and prevention (Cdc)”. Secondo il sito govtracker.us, oltre 100 membri del Congresso hanno contratto il virus dall’inizio della pandemia, e il Cdc ha segnalato una media di 700mila contagiati al giorno, come hanno riportato i media americani.

Molti giornali statunitensi hanno ripreso le parole che il medico del Campidoglio, Brian Monahan, ha scritto in una nota ai legislatori il 3 gennaio. In questa Monahan raccomandava lo smart working, dal momento che il tasso di positività tra i legislatori era passato dall’1% al 13%. “Gli uffici del Congresso, i Comitati e le Agenzie dovrebbero immediatamente rivedere le loro operazioni per adottare al massimo lo smart working e ridurre le riunioni in persona e le attività in ufficio per quanto possibile,” ha scritto il medico.

Il sito CbsNews ha approfittato della positività della deputata Ocasio-Cortez per ricordare che il Cdc raccomanda agli americani risultati positivi al Covid 19 che sviluppano sintomi di isolarsi per almeno 5 giorni. Non si è obbligati a sottoporsi a un tampone, ma “se un individuo ha accesso a un test e vuole testare, l’approccio migliore è quello di utilizzare un test verso la fine del periodo di isolamento di 5 giorni”.