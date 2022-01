Il giorno dell’Epifania i carabinieri hanno trasportato un rene da Bergamo a Udine per consegnarlo a un paziente bisognoso di trapianto. Il tragitto è durato due ore e mezza: circa 400 chilometri con una velocità media attorno ai 160 all’ora. I militari si sono messi in viaggio a bordo dell’Alfa Giulia Quadrifoglio, una vettura molto veloce impiegata per questo genere di necessità a seguito di un accordo fra l’Arma e l’Agenzia regionale emergenza e urgenza della Lombardia.

Il percorso è iniziato dall’ospedale bergamasco Papa Giovanni XXIII e ha coinvolto i militari del nucleo radiomobile di Milano, che hanno portato il rene fino all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In Italia ci sono solo macchine di questa tipologia, una a Milano e una a Roma.