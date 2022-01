“Credo che i contagi cresceranno ancora durante la prossima settimana, avremo gli effetti delle festività natalizie. Il problema è che si fanno tanti tamponi, fare tanti tamponi non fa bene al sistema sanitario, fa bene a chi li produce. Oggi il tracciamento è perso e quindi fare così tanti tamponi non serve a niente”. A dirlo, ospite di Primo Canale, il direttore del reparto di Malattie infettive del San Matteo di Genova, Matteo Bassetti. Che ha aggiunto: “C’è stata una radicalizzazione sulle posizioni dei no-vax da parte di alcuni partiti politici, da parte di giornalisti e televisioni, è diventato argomento di dibattito. Ormai chi non è vaccinato verrà colpito da Omicron con assoluta certezza, chi in un modo chi nell’altro. Tutti i cittadini pagheremo le conseguenze dei no-vax ed è paradossale perché non vaccinarsi è un atto di profonda maleducazione civica”.