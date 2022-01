Conor McGregor torna a far parlare di sé. Questa volta nel suo ‘mirino’ è finito Neymar, il calciatore 29enne del PSG. Mercoledì 5 gennaio, ‘The Notorious’ ha ripubblicato nelle Instagram stories uno scatto del calciatore brasiliano insieme ad un altro popolare combattente: Charles Oliveira, rivale di McGregor. “Smoke the two of these”, ha commentato l’irlandese aggiungendo poi l’emoticon di una pistola. Il senso è: “Ho intenzione di fumare quei due”, “mi sbarazzerò di quei due“. Insomma, una minaccia bella e buona che McGregor ha cancellato poco dopo. Ma la foto ormai ha cominciato a girare sul web e non è escluso con Neymar voglia replicare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Oliveira (@charlesdobronxs)