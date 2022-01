Come sta Charlene? Se lo chiedono tutti, da tempo. Malata, depressa, insofferente alla vita di corte, in perenne conflitto con Carolina o in procinto di chiedere il divorzio? Tante le supposizioni. Certo è che la bellissima moglie di Alberto di Monaco, nella Rocca che domina il piccolo e ricchissimo Principato, non si fa vedere da mesi. Solo un’apparizione di 11 giorni dopo il lunghissimo soggiorno di sei mesi nel suo Sudafrica. Poi di nuovo via: in Svizzera, nella clinica Kusnacht Practice. Inseguita dai gossip che non hanno mai trovato una spiegazione ufficiale, lasciando che le ipotesi e i sussurri si rincorressero. Ma anche le previsioni di segno opposto: è guarita ed è pronta a tornare per riabbracciare il consorte e soprattutto i figli. Ad accreditare il felice ritorno a corte è Stéphane Bern, grande esperto di famiglie reali.

Ma nelle ultime ore una rivelazione choc sconvolge di nuovo il quadro: l’ennesima paternità del principe Alberto di Monaco, fino a ora del tutto presunta. L’insinuazione di avere avuto un altro figlio, questa volta con una donna brasiliana è arrivata dal suon racconto. Avrebbe avuto una relazione con lui molti anni fa. Rimasta incinta, ha portato avanti la gravidanza e ha partorito. Per anni, tuttavia, è rimasta all’oscuro della vera identità dell’uomo con cui ha avuto il flirt galeotto del concepimento: “Alberto si è presentato come un avvocato canadese, io non sapevo chi fosse”. Quando la donna ha scoperto di essere in dolce attesa, ha provato a contattarlo ma lui nel frattempo era sparito. Squilli all’infinito al cellulare, mai più nessuna risposta.

Solo dopo molto tempo la donna lo ha riconosciuto da una foto. Ha chiesto a un tribunale di autorizzare il test del Dna, ma Alberto si sarebbe rifiutato. Si sarebbe appellato al regio diritto di rifiutare il test. E dalla Rocca di Monaco sono arrivate le smentite: “Non c’è mai stata nessuna relazione fra il Principe e quella donna. Alberto ha sempre riconosciuto tutti i figli”.

I suoi quattro figli. Nati da tre madri diverse. I due più piccoli sono figli di Charlene e i due più grandi sono stati riconosciuti in seguito, nati prima del matrimonio. La foto che li ritrae tutti insieme, scattata negli ultimi giorni dalla primogenita Jazmin Grace Grimaldi, mostrerebbe una famiglia allargata e felice. A postare il ritratto sui social è stata proprio Jasmin, negli ultimi giorni dell’anno, quando i gemellini Jacques e Gabriella, figli di Charlene, sarebbero andati a far visita alla mamma in Svizzera. Con loro compare anche Alexandre Grimaldi Coste. E proprio la vicenda che ruota intorno a quest’ultimo sarebbe la testimonianza che Alberto non si è mai sottratto ai suoi doveri.

Lo ha raccontato la madre, Nicole, ex hostess congolese al giornale Paris Match nelle scorse settimane. Non è vero che ha dovuto trascinare Alberto in tribunale per fargli riconoscere Alexandre: “Alberto si è impegnato fin dall’inizio a essere un padre presente e a portare gradualmente suo figlio nella sua famiglia. Fin da subito sono stata rassicurata, da quando la principessa Stephanie è diventata la madrina di Alexandre. Alberto ha onorato la sua promessa: le cose stanno andando bene”. E proprio il magazine Paris Match 16 anni prima aveva svelato che Alberto di Monaco aveva avuto un altro figlio fuori dal matrimonio e nel 2015 aveva persino vinto la causa, intentata proprio dal principe alla Corte di Strasburgo, per aver violato la sua privacy con quella pubblicazione. Stiamo parlando della primogenita Jazmin Grace, nata nel 1992 dalla relazione con la cameriera californiana Tamara Rotolo ma ufficialmente riconosciuta solo nel 2006, questa volta dopo la conferma arrivata dal Dna.

D’altronde quando Alberto sposa Charlene nel 2011 è inseguito dalla fama di scapolo d’orto. Le cronache rosa gli attribuiscono una serie infinita di flirt. C’è anche chi fa l’elenco delle sue conquiste: ben 137. Le più celebri? Brooke Shields, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kylie Minogue, Gwyneth Paltrow. Anche in questo caso è gossip che fa versare fiumi d’inchiostro ma non riceve mai conferme ufficiali. Che arrivano, invece, dalla nascita dei due figli avuti in precedenza.

Anche su Charlene si è voluto sussurrare qualcosa. Si è parlato della misteriosa visita, durante la degenza, dell’ex fidanzato di Naomi Campbell, l’uomo d’affari russo Vlad Doronin, e c’è chi ha spettegolato su una nuova relazione. Gli amici hanno raccontato: “Charlene è stata in fin di vita, si alimentava solo con una cannuccia”. Voci smentite dal Principato stavolta con una nota ufficiale: “La convalescenza di Sua Altezza prosegue in modo incoraggiante, ma saranno necessari ancora alcuni mesi”.

Non è Covid, non è un tumore, ha fatto trapelare l’entourage di Alberto. Allora quale mistero si nasconde dietro la lunghissima assenza di Charlene da Palazzo? La depressione, ha rivelato l’esperto reale Joel Stratte-McClure a New York Post, tracciando un parallelismo con Grace Kelly. Proprio come accadde all’attrice statunitense nei suoi primi anni di vita accanto al Principe Ranieri. Grace lascia il cinema per il principe Ranieri, Charlene lascia il nuoto. Una disciplina che l’ha portata a essere nel firmamento olimpico. Non sempre sono come le fiabe più felici le vite delle principesse.