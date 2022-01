Le immagini condivise dal ministero della Difesa russo mostrano le truppe russe e i mezzi corazzati caricati su un aereo militare destinato al Kazakistan. Un’alleanza militare guidata da Mosca, che invia forze per aiutare a sedare i crescenti disordini in Kazakistan. Le proteste contro i vari aumenti del prezzo dell’energia si sono diffuse in tutto il Paese. Sono emerse notizie di dozzine di manifestanti uccisi dalle forze guidate dalla Russia, nel tentativo di prendere d’assalto gli edifici del governo.