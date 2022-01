Un tempo fu l’Isola dei Famosi con Eva Henger ad ‘accusare’ Francesco Monte di aver fumato una canna. Ora tocca al Grande Fratello Vip. Reality che vai, canna che trovi. Stavolta il ‘colpevole’ sarebbe Barù (Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca) che da subito non ha fatto mistero di essere un consumatore di marijuana. Come è stato scoperto il ‘fattaccio’? Sophie Codegoni lo ha definito un “fatto grave accaduto a Capodanno”. Miriana Trevisan ha confermato. Anche sui social qualcuno afferma che “Barù ha fumato una canna in giardino”. “Come ha fatto a portare l’erba in casa?”, si chiede un utente Twitter e molti sono i commenti sulla “spinosa questione”. Ma c’è chi sostiene si tratti di pettegolezzi: “Ragazzi, non c’è nessuna canna, è tabacco”, si legge ancora sui social. Canna o non canna?