Sono 144.243 i nuovi casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ovviamente si tratta di un nuovo record dall’inizio della pandemia, ma l’incremento rispetto ai contagi comunicati giovedì (erano 126.888) è meno marcato di quelli registrati nei giorni scorsi, quando si è arrivati anche a un +29,5%. Nel confronto tra oggi e ieri invece i nuovi positivi crescono del 13,67%. Questo nonostante si registri un nuovo picco anche nei tamponi: sono 1.224.025 i test molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta infatti all’11,78%, stabile rispetto all’11,03% di ieri.

Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari salgono a 11.150, 284 in più rispetto a ieri. I morti, secondo i dati del ministero della Salute, sono 155, mentre giovedì erano stati 156.

Il tasso di crescita dei nuovi casi registrato oggi è come detto inferiore rispetto al trend di questa settimana. Il confronto con 7 giorni fa però fa capire quanto il Covid abbia accelerato la sua corsa. Venerdì 24 dicembre, con 929mila tamponi, erano stati individuati 50.599 contagi. Quasi un terzo di quelli comunicati oggi dal ministero. Anche l’aumento dei ricoveri è passato dal +90 della vigilia di Natale al +284 dell’ultimo giorno del 2021. Gli incrementi degli ingressi in intensiva e dei decessi sono invece, fortunatamente, molto meno marcati: da 102 entrate in rianimazione a 119, da 141 morti a 155.

Lo stesso andamento si riscontra anche guardando ai dati complessivi della settimana. Da lunedì ad oggi è stato individuato quasi mezzo milione di casi: 478.284. Nei primi 5 giorni della scorsa settimana erano “appena” 178.498. L’aumento dei ricoveri è passato da +1.086 al +1.930 registrato dal 27 al 31 dicembre. Gli ingressi in terapia intensiva a venerdì scorso erano 456, oggi sono già 598: un incremento, ma ancora non così netto. Resta stabile invece il numero dei decessi: 745 contro 791.

Quasi tutte le Regioni registrano un nuovo record di casi. Spicca la Lombardia che sfonda quota 40mila, con 41.458 contagi giornalieri. In Toscana i nuovi positivi sono 16.888, la Campania arriva a 14.587, sopra 10mila anche Piemonte ed Emilia-Romagna. Solo Basilicata, Molise e Valle d’Aosta, oltre alla Provincia di Bolzano, registrano meno di mille casi in un giorno.