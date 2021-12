Sono cinque i dipendenti di Villa San Martino ad Arcore risultati positivi al Covid dopo i consueti screening che si svolgono nella residenza di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e la compagna, la deputata Marta Fascina, sono negativi e stanno bene. Passeranno il Capodanno in quarantena. L’ex presidente del consiglio è vaccinato e si è sottoposto già da tempo al booster. Poco più di un anno fa aveva contratto il Covid ed era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per la polmonite scatenata dal virus. Dopo le dimissioni l’ex Cavaliere ha avuto un lento recupero ma gli strascichi dell’infezione si sono manifestati per mesi.

In Lombardia il numero di infezioni è cresciuto. Ieri con 229.059 tamponi eseguiti è stato segnato un record di casi positivi: 39.152 con un tasso di positività in salita al 17% (il 29 dicembre era 15,5%). Per quanto riguarda le province, sono 15.287 i positivi segnalati a Milano (di cui 5.862 a Milano città), 3.116 a Bergamo, 3.663 a Brescia, 2.034 a Como, 1.085 a Cremona, 1.012 a Lecco, 1.262 a Lodi, 822 a Mantova, 4.112 a Monza e Brianza, 2.107 a Pavia, 438 a Sondrio e 2.930 a Varese.