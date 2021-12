Massimo Bottura e Beyoncé insieme a Natale. La coppia che non ti aspetti, lo chef stellato e la popstar di fama mondiale: sta facendo il giro del web la foto pubblicata nelle scorse ore su Instagram con i due guancia a guancia, felici e sorridenti. “We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and Happy New Year!!!! From @beyonce and me to all the sensitive souls #christmas”, si legge nella didascalia, ovvero: “Buon Natale e felice anno nuovo, da me e Beyoncé a tutte le anime sensibili del Natale“.

Neanche a dirlo, subito sui social si sono scatenati i commenti, con gli utenti che hanno iniziato ad avanzare ipotesi sul motivo del loro incontro. Il fatto che Bottura indossi la divisa d’ordinanza potrebbe significare che fosse ai fornelli nel suo locale, l’Osteria Francescana, a Modena: “A Modena oggi!?!?!?!? Cavolo… era dai tempi del Pavarotti&Friends che non si vedevano personalità di questo calibro sotto la Ghirlandina!!! Grazie Massimo”, si legge sotto al post. E ancora: “Non c’è storia, due leggende in uno scatto“. Ma dai diretti interessati non sono arrivati né conferme né smentite.