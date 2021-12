Tra le lacrime i parenti e gli amici di Filippo Falotico hanno salutato per l’ultima volta il ventenne operaio morto per il crollo della gru a Torino insieme ad altri due colleghi, Roberto Peretto di 52 anni e Marco Pozzetti di 54. I funerali sono stati celebrati in Duomo dall’arcivescovo Nosiglia e ha partecipato anche il sindaco Lo Russo. L’applauso degli amici e l’augurio di “fare buon viaggio” hanno accompagnato il feretro di Falotico fuori dal Duomo. La salma verrà tumulata in Basilicata, regione di origine della famiglia