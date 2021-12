In un intervento a “Buongiorno” su Skytg24, il Presidente della Lombardia Attilio Fontana ha voluto sottolineare che molti dei nuovi infetti non si sono mai sottoposti alla vaccinazione: “Le persone non vaccinate neoinfettate sono superiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax che sono infettate”.

Inoltre, il governatore ha voluto ricordare che un anno fa la regione era in zona rossa e che “gli ospedali erano sotto una pressione indicibile. Oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora sotto controllo“. Continua poi Fontana spiegando che per il momento in Lombardia due indici su tre, cioè l’incidenza e l’occupazione delle terapie intensive, indicano che la regione sarebbe già in zona gialla. Conclude infatti spiegando che “per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva” la Lombardia ha “da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda le terapie ordinarie” si trova “al 12,3%“. Per ora l’unico parametro ancora da zona bianca è quello dei ricoveri nei reparti ‘normali’, che resistono al di sotto la soglia del 15%.