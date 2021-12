Tra i Vip che non se la sono sentita di rimanere fino alla nuova data della finale del Grande Fratello Vip 6 (il 14 marzo 2022) c’è anche Aldo Montano. L’atleta ha infatti abbandonato il gioco la scorsa settimana e, nella puntata andata in onda su Canale 5 ieri 20 dicembre, ha ripercorso la propria avventura in diretta con i compagni e il pubblico da casa. Un momento magico per lui, interrotto bruscamente da un acceso confronto: quello con Alex Belli.

Che tra i due non scorresse buon sangue è così ormai nota ma ieri è stata persino sfiorata la rissa. “Io sono un egocentrico? Ma che ne sai tu!”, ha esordito l’attore di CentoVetrine rivedendo un video in cui Montano lo accusava di egocentrismo ma anche di falsità, in riferimento alla telenovela con la moglie Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge protagoniste. “Una mezza parola buona avresti potuto dirla (da quando Aldo è uscito dalla Casa, ndr)”, ha detto Alex. Dopo aver mandato in diretta un tweet velenoso di Belli (“L’unica cosa che sai fare è usare le mani“), il clima si è surriscaldato. “Parli tu che non si capisce nulla: se sei innamorato di tua moglie, di Soleil oppure hai preso in giro tutti”, ha replicato Montano.

L’attore si è alzato e avvicinato al centro dello studio, quindi l’ex schermidore ha detto: “Alfonso, sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto. La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti”. “Stai tranquillo… sedetevi per piacere, basta così”, è intervenuto Alfonso Signorini. “Montano che mi parla di rispetto per le donne? Le sue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale“, ha infierito nuovamente Belli. Ancora qualche minuto e la lite si è placata ma è probabile che non finisca qui.