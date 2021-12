“Tesoro, non mi si fila più nessuno. Da quando sono sposata è finito tutto. Non rilascio più il feromone femminile. Prima ero tutta un ormone, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno”. A fare questa considerazione è nientemeno che Elettra Lamborghini che, in un’intervista al settimanale Grazia, tira le somme di questo suo primo anno di matrimonio con il deejay Afrojack, spiegando come il suo “sex appeal” è crollato e i fan non le riservano più le attenzioni di un tempo. “Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il body language serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c’è trippa per gatti“.

La cantante ha quindi proseguito tirando le somme della sua carriera musicale: “Molti dicono che sono arrivata solo con il sedere, nel vero senso della parola”, ha detto riferendosi ai suoi celeberrimi twerking. “Ma non è così, io sono una che, se vuole quel premio, se lo va a prendere. Ho ricevuto tante porte in faccia, tanti no, ho passato giornate nere e poi però metabolizzo e risolvo i problemi da sola. Passo oltre. Per questo la mia musica è sempre allegra, perché io penso: Prima ascolti le canzoni tristi, poi arriva il giorno che ti torna l’allegria e vuoi ballare. E allora quel giorno troverai il beat di Elettra Lamborghini”, conclude l’ereditiera.