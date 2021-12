In attesa del discorso politico alle Alte cariche dello Stato in agenda lunedì, nel pomeriggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato al Quirinale i diplomatici, ripercorrendo il suo percorso in questi sette anni. “Ci si può salvare solamente agendo tutti insieme” ha detto in un passaggio del suo discorso. Una considerazione, ha specificato, “più volte ricordata nei nostri incontri, ben prima dell’avvento della pandemia”. La realtà dei nostri giorni “ci lascia intendere come in ogni ambito delle relazioni internazionali approcci esclusivamente nazionali non abbiano speranza di successo“, ha sottolineato parlando della pandemia. L’auspicio “è per un 2022 che consenta ai nostri popoli di far tesoro delle lezioni che abbiamo appreso in questi due anni, per un miglior futuro”