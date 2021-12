Un incendio è divampato oggi, mercoledì 15 dicembre, al World Trade Center di Hong Kong, intrappolando oltre 100 persone al 39esimo piano. Il rogo è stato quasi del tutto spento dai vigili del fuoco intorno alle 16:30 (le 9:30 in Italia), in base a quanto riferito dalle autorità locali. Secondo le prime informazioni, sono 13 le persone rimaste ferite su un totale di oltre 1200 evacuate. Al momento non risultano esserci vittime. All’origine del vasto incendio sarebbero state le fiamme sviluppatesi in una stanza di controllo degli apparati elettrici al primo piano del centro commerciale, che si sarebbero poi diffuse all’impalcatura che circonda parte del grattacielo. L’incendio nel palazzo di 38 piani ha bloccato centinaia di persone nell’edificio: molte sono state portate in salvo dai piani bassi tramite scale antincendio, mentre circa 300 si sono rifugiate all’ultimo piano e sono rimaste in attesa di evacuazione. Secondo Scmp, 1200 persone sono state evacuate dal grattacielo