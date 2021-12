Come nella scena di un film romantico, tra Soleil Sorge e Alex Belli è scoccata la scintilla. La “chimica artistica” (così l’attore di CentoVetrine aveva definito il loro rapporto) oggi 13 dicembre è stata suggellata da un bacio decisamente appassionato nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip6. Già da ieri sera il clima si era surriscaldato, con l’attore che aveva strizzato i capezzoli alla ragazza (vestita e divertita).

Poi, dopo una lite furiosa in cui i due se sono dette ‘di cotte e di crude’ (“Stron*a”, “Non hai capito un ca**o del mio cuore” e via dicendo), i gieffini hanno fatto pace. “Smettila piccolina, smettila. Ti ho sempre detto quello che ho nel cuore. Perché dobbiamo dirci queste brutte cose?”, ha detto lui. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha replicato: “Ho fatto male a togliere la corazza. Mi hai dimostrato che è meglio tenerla su. Ho cercato di credere per una volta tanto in qualcuno. Ti ho dato sostegno, amicizia e un’infinita lista di valori in cui credo”. Poi, inaspettatamente ha dato ad Alex un lunghissimo bacio hot davanti a tutti. Mentre i concorrenti presenti applaudivano, lei ha concluso: “Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”. Et voilà, titoli di coda.