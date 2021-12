Wilma Helena Faissol, 39 anni, è la moglie di Francesco Facchinetti dal 2014. È lei la protagonista dello scatto postato sui social dall’agente e DJ milanese. Ieri 9 dicembre, Facchinetti ha pubblicato su Instagram uno scatto di Wilma con un completino sexy rosso bordeaux e la didascalia: “Tuttoappostooo amore mio?”. Tanti i commenti sotto all’immagine: “Super sexy, bellissima”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Sbam, sei fortunato. Beato te!”. In tanti però hanno criticato il post, come un signore che ha posto una domanda provocatoria: “Un tempo queste foto le vedevi sulle copertine di Playboy. Oggi sono normali selfie. Evoluzione o incapacità nel mantenere dei reali valori di pudore?“. Infine una ragazza ha scritto: “Una donna stupenda, ma non capisco che senso abbia esibirla in questo modo”.

Chi è Wilma Helena Faissol? Nata a Rio De Janeiro nel 1982, ha conseguito in Svizzera una laurea in odontoiatria e poi un master in chirurgia ortopedica facciale. Da quando ha conosciuto Facchinetti a Marrakech, tra loro è nato un grande amore, sancito dalla nascita di due figli: Leone e Lavinia. Il DJ aveva già avuto una figlia – Mia, 10 anni – dalla conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi, Wilma aveva già dato alla luce Charlotte, nata da una precedente relazione. La donna è seguita da 480mila follower su Instagram, dov’è presente con il nickaname @ladyfacchinetti. Sul proprio profilo interagisce quotidianamente con i fan, dispensando consigli su alimentazione, salute e fitness.