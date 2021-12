Gli iscritti M5s hanno ratificato una delle ultime fasi della riorganizzazione del Movimento proposta da Giuseppe Conte. I cinque vicepresidenti scelti dall’ex premier hanno ottenuto l’approvazione con 25.061 sì e 3261 no. E quindi, da oggi, la segreteria è ufficialmente composta da Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco. I militanti hanno anche approvato la composizione dei quattro Comitati previsti dallo Statuto e dei 13 facoltativi. I voti favorevoli ai comitati sono stati tutti superiori alle 25mila unità, tranne il Comitato per gli Enti locali, che ha ricevuto 23.214 sì e 5.108 no. La partecipazione elettorale rimane molto bassa: gli aventi diritto al voto sono 131.760. Nella scorsa consultazione sull’accesso al 2xmille e sulla destinazione dei fondi avevano votato 33.967 iscritti.

“La nostra base si è espressa con alte percentuali, con una media che sfiora il 90%, a favore della nuova organizzazione del Movimento. Partiamo con entusiasmo a sostegno dell’Italia”, ha commentato Giuseppe Conte commentando il voto on line. Poco dopo ha parlato anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Congratulazioni e in bocca al lupo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle eletti nei Comitati politici previsti dallo Statuto, e ai cinque vice presidenti. Il nostro impegno prosegue, anche grazie a strumenti nuovi e a persone che lo porteranno avanti – ne sono certo – con la massima dedizione. Un ringraziamento agli iscritti per avere, ancora una volta, partecipato attivamente a momenti centrali della vita politica del MoVimento”.

Mentre Paola Taverna, vicepresidente vicaria, ha commentato su Facebook rilanciando una foto che ritrae tutti e cinque i vice insieme al leader Conte: “Nel percorso di rinnovamento e riorganizzazione che stiamo facendo insieme al presidente del Movimento 5 Stelle, oggi si compie un’altra tappa fondamentale”, si legge nel post. “Non è un semplice passaggio formale: è il richiamo a quella partecipazione che ci distingue dalle altre forze politiche. Ed è soprattutto un’occasione per cementare l’unità della grande comunità del Movimento 5 stelle, fatta di cittadini che sul territorio rappresentano i valori e l’impegno che noi portavoce portiamo nelle Istituzioni. Abbiamo raggiunto molti risultati in questi anni, di cui andiamo fieri, perché hanno contribuito a riavvicinare la politica alla gente e soprattutto ci hanno permesso di dare la giusta considerazione a chi a lungo è stato dimenticato”.