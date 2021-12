Davide Crippa è stato rieletto capogruppo alla Camera al primo turno. Il direttivo presentato dal presidente uscente, unico candidato in corsa, ha raccolto 131 voti su 147. 18 le schede bianche, 3 le nulle. La conferma del deputato alla guida del direttivo M5s di Montecitorio segna un passaggio importante nelle dinamiche interne dei 5 stelle: proprio Giuseppe Conte nelle scorse settimane aveva incentivato e spinto per un rinnovo, ma sia al Senato che alla Camera non sono mancate le resistenze. Se a Palazzo Madama si è arrivati al ritiro del candidato Ettore Licheri, considerato vicino all’ex premier, in favore della sfidante Castellone, a Montecitorio le cose sono andate più o meno allo stesso modo. Qui a fare un passo indietro è stato l’ex sottosegretario Angelo Tofalo che avrebbe corso in quota Conte: per evitare ulteriori spaccature, si è scelto di convergere sul nome del capogruppo uscente.

Subito dopo l’elezione, il presidente del M5s si è recato personalmente alla Camera, per congratularsi e ha assicurato che la squadra è compatta. “L’affluenza e l’esito finale testimoniano la compattezza dell’intero Gruppo”, ha detto respingendo le accuse di tensioni interne. “Questo ci permette di affrontare più forti e coesi l’appuntamento che riguarda la scelta del nuovo presidente della Repubblica e le sfide che ci attendono da qui alla fine della legislatura”. Se i vertici M5s smentiscono divisioni, negli ultimi tempi Crippa era stato identificato come il nome più apprezzato sia da Beppe Grillo che da Luigi Di Maio. Quest’ultimo è stato il primo a congratularsi con il collega: “Auguri di buon lavoro. Sono certo che continuerà a presiedere il gruppo del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio con grande senso di responsabilità Sono sicuro, inoltre, che Davide continuerà a portare avanti con determinazione, fino al termine della legislatura, le proposte M5s”.

La squadra di Crippa che è stata eletta è composta da: Alessandra Carbonaro, vicepresidente vicaria; Francesca Galizia tesoriere; Maria Soave Alemanno, Elisa Tripodi e Nicola Provenza come segretari d’Aula. “Ringrazio di cuore i colleghi del gruppo parlamentare che mi hanno rinnovato la loro fiducia, confermandomi nel ruolo di capogruppo”, ha dichiarato Crippa dopo il voto. “Il nuovo direttivo, ancora più che in passato, rappresenterà tutte le istanze e tutte le anime del Movimento alla Camera dei deputati, in piena sintonia col nuovo corso avviato insieme a Giuseppe Conte”.