La prima neve imbianca Torino, che nel giorno dell’Immacolata si è risvegliata sotto un primo strato bianco. Sono stimati fra gli 8 e i 12 centimetri di neve in pianura, con possibili punte di 25 centimetri in alta collina come Superga e Maddalena. Alla luce delle previsioni dovrebbe scattare il livello di allerta giallo.