Costruire un Mediterraneo armonico, questo il senso dei Med Dialogues “Leveraging Transitions”, evento giunto alla sua settima edizione promosso da Ispi e ministero degli Affari esteri e che si tiene a Roma all’Hotel Parco dei Principi in modalità ibrida (parte in presenza parte in collegamento). “Siamo di fronte a diversi tipi di transizione – spiega all’Ansa il presidente di Ispi, l’ambasciatore Giampiero Massolo – e non dobbiamo avere un Mediterraneo a due velocità. Parlo della transizione dalla pandemia e quindi avere un giusto e uguale accesso ai vaccini, della crescita che rischia di essere a macchia di leopardo e della transizione ecologica che non può essere fatta pagare ai Paesi più poveri”.