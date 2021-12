Mauro Corona rockstar? Forse no, ma lo scrittore e opinionista è sicuramente eccentrico. Il look di ieri sera a CartaBianca è una conferma: camicia bianca, cravatta corta sui toni del blu elettrico e del verde, occhiali da soli. Gufi di legno intorno (li scolpisce lui stesso come ha più volte raccontato proprio nella trasmissione di RaiTre). E dopo la presentazione degli argomenti della puntata (in primis la variante Omicron e poi ancora Super green pass e manovra economica) e degli ospiti, ecco che arriva Mauro Corona e la conduttrice non può resistere: “Che s’è messo stasera?“. E lui: “Buonasera Bianchina!“. E ancora Berlinguer, sorridendo: “Che cos’è questo cambio di look e anche di capelli?“, “Lei doveva fare la parrucchiera“, “Ma deve uscire con qualcuna o se l’è messo per venire qui?” e lo scrittore spiega, sorridendo: “Devo uscire dall’anonimato dell’abito stracciato e sbrindellato e non ha visto la cinghia“. Corona si alza e mostra una cintura con la fibbia formata da due moschettoni. “Accipicchia!”, esclama Berlinguer. “Questa non è Dolce&Gabbana, è Amaro&Pastrana“. Lapidario (e ironico) il commento della conduttrice: “Si vede”.